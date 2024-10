Volley Superlega Maschile: Perugia batte Trento e aggancia in classifica Piacenza

Nella quinta giornata di Superlega maschile di volley arriva il colpo esterno di Perugia, che si impone per 3-1 (19-25, 25-22, 26-24, 25-19) sul campo dell’Itas Trentino e aggancia in vetta alla classifica Piacenza a quota 14 punti, che concede due set nella vittoria 3-2 in trasferta a Padova col punrteggio:22-25, 25-22, 23-25, 30-28 e 15-11 (rimontando quindi da 1-2 a 3-2).Tutto facile per la Lube Civitanova, che torna alla vittoria superando 3-0 agilmente Cisterna (25-14, 25-19, 25-19). Giornata nera invece per le squadre lombarde: Milano sconfitta per 3-1 in casa per mano di Verona (17-25, 26-24, 25-22, 30-28), mentre Monza sul campo di Modena va ko 3-0 (25-17, 25-21, 25-16).

Nella quarta giornata di Serie A1 femminile continua a dominare Conegliano con il 3-0 casalingo contro Bergamo, mentre Milano torna a vincere 3-2 a Cuneo.