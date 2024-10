Roma , Mancini:”minimnizza scontro con Juric”

Gianluca Mancini dopo la pesante sconfitta contro la Fiorentina prova a minimizzare sul clima dello spogliatoio della Roma. Nell’intervallo del Franchi, infatti, si sarebbero accesi gli animi tra il difensore e Juric che ha poi deciso di non farlo rientrare in campo. Dopo gli allenamenti, il difensore giallorosso, fermandosi con dei tifosi fuori il centro sportivo ha spiegato le motivazioni sul perché non fosse in panchina a seguire il secondo tempo della sua squadra. “Perché sono rimasto negli spogliatoi? Lo scorso anno fu uguale…”, . Così riporta sportmediaset.it