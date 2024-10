Casini: Bologna-Milan campo neutro” Ipotesi non prevista “

Il presidente della Lega calcio Lorenzo Casini torna a parlare di Bologna-Milan, partita che si sarebbe dovuta giocare sabato ma che è stata rinviata a causa dell’ordinanza del sindaco emiliano per il maltempo: “Il recupero si giocherà a febbraio, la data esatta dipenderà dall’andamento delle squadre in Coppa Italia e Champions League” Casini, parlando a Radio Rai, spiega il motivo della mancata disputa del match su un campo neutro: “Un’ipotesi non prevista né dal nostro regolamento né dal nostro statuto “