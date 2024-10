Rodri vince il Pallone d’oro. Il Real Madrid boicotta la cerimonia

Rodrigo Hernández Cascante, noto come Rodri, centrocampista del Manchester City e della Nazionale spagnola, conquista il Pallone d’Oro 2024

.ll centrocampista ha battuto , Vinicius Jr., Bellingham e Carvajal. del real Madrid. In lizza anche 5 calciatori che militano in Serie A: Lookman (14°), Lautaro Martinez (7°), Calhanoglu (20°), Dovbyk e Hummels (29esimi a pari merito).

Il calciatore, , supera Vinicius Junior, Carvajal e Bellingham, tutti e tre nella rosa del Real Madrid e assenti per protesta alla cerimonia di premiazione.

Sul palco del Théâtre du Châtelet, Rodri rivela: “Sono un ragazzo normale, gentile con i miei compagni. Puoi avere successo anche essendo normale. Questi sono valori fondamentali per me”.

Aitana Bonmati vince il Pallone d’Oro come miglior giocatrice.

Aitana Bonmatí, centrocampista del Barcellona e della Nazionale spagnola, vince invece il Pallone d’Oro come miglior calciatrice per il secondo anno consecutivo.

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ed Emma Hayes, ct della Nazionale femminile degli Stati Uniti, ottengono il premio riservato ai migliori allenatori dell’anno, intitolato all’olandese Johan Cruijff. Lamine Yamal, attaccante del Barcellona e della Nazionale spagnola, vince il Trofeo Kopa riservato ai giocatori Under 21.

Il Real Madrid maschile e il Barcellona femminile migliori club

Il Real Madrid maschile e il Barcellona femminile sono premiati come migliori squadre di club. Harry Kane e Kylian Mbappé ottengono ex aequo il trofeo Muller come migliori attaccanti, con un totale di 52 reti a testa realizzate nella stagione 2023-24 sia con le rispettive società sia con le Nazionali inglese e francese.

Damián Emiliano Martínez, estremo difensore dell’Aston Villa e della Nazionale argentina, vince il Trofeo Jašin riservato al migliore portiere dell’anno. Jennifer Hermoso, giocatrice delle Tigres UANL e della Nazionale spagnola, conquista il premio Sócrates, un riconoscimento per il suo impegno sociale a favore dello sviluppo del calcio femminile.

Il Real Madrid ha deciso di boicottare la cerimonia dopo avere saputo che il riconoscimento non sarebbe andato a nessuno dei suoi giocatori. “Tutti i club e i giocatori sono sulla stessa barca”, aveva replicato all’Agenzia France Presse (AFP) una fonte interna al Pallone d’Oro, ricordando le regole di riservatezza introdotte per l’edizione del 2024.

Il Real Madrid aveva fatto sapere sempre tramite AFP: “Se i criteri di assegnazione non designano Vinicius come vincitore, gli stessi criteri dovrebbero designare Carvajal. Poiché non è stato così, è chiaro che il Pallone d’Oro non rispetta il Real Madrid. E il Real Madrid non va dove non è rispettato”