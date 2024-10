Serie A , Parma – Juventus: per mister Pecchia una partita speciale

Sarà un rincorresi nei ricorsi per Fabio Pecchia per il passato bianconero di Fabio pecchia. Il suo Parma domani al Tardini incontrerà la Juventus nella 10a gionta Serie A.Nella conferenza stampa di rito della vigilia ha presentato così la sfida.

“La Juve per me rappresenta un passaggio importante nella mia carriera: lì ho conosciuto tante persone che mi hanno arricchito anche dal punto di vista umano”, ha dichiarato Pecchia. Il passato in bianconero, però, domani sarà sicuramente messo da parte visto che il Parma ha raccolto una sola vittoria in Serie A, contro il Milan ad agosto, e si trova al diciassettesimo posto in classifica.