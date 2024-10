Serie A: Lecce-Hellas Verona 1-0, decide Dorgu

La 10a giornata della Serie A si apre con l’ennesima sconfitta per un’Hellas Verona, scaligeri in netta crisi crollano inello scontro-salvezza. Al Via del Mare Patrick Dorgu regala la vittoria alla squadra salentina che, dopo due gol annullati, sigla l’1-0 al 51′. I gialloblù chiudono in nove per i rossi a Tchatchoua (39′) e Belahyane (82′) e tremano: zona-retrocessione a un punto.

IL TABELLINO

LECCE (4-1-4-1) – Falcone ; Guilbert (18′ st Pierotti ), Gaspar 6, Baschirotto , Gallo ; Ramadani ; Banda (27′ st Tete Morente ), Coulibaly (40′ st Oudin ), Rafia (18′ st Pierret ), Dorgu ; Krstovic (40′ st Rebic ). A disposizione: Fruchtl, Samooja, Borbei, Pelmard, Sansone, Jean, McJannet, Kaba. All. Gotti.

HELLAS VERONA (3-4-2-1) – Perilli ; Daniliuc (39′ st Magnani ), Coppola 5, Ghilardi ; Tchatchoua , Belahyane , Suat Serdar (20′ st Bradaric ), Lazovic 5 (20′ st Lambourde ); Suslov (39′ st Dani Silva), Duda ; Tengstedt (9′ st Mosquera 5.5). A disposizione: Montipò, Magro, Faraoni, Sarr, Livramento, Sishuba, Harroui, Kastanos, Alidou, Cissé. All. Zanetti.

Arbitro: Mariani.

Marcatori: 6′ st Dorgu (L).

Ammoniti: Guilbert (L), Suat Serdar (V).

Espulsi: Tchatchoua (V) al 39′ per fallo da ultimo uomo, Belahyane (V) al 37′ st per doppia ammonizione.