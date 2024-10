Serie A: Orsolini – Odgaard, il Bologna passa a Cagliari 2-0

Il decimo turno infrasettmanale Serie A , sorride al Bologna che all’Unipol Domus Ae batte il Cagliairi 2-0. Dopo l’inizio confortante dei sardi il Bologna al (35′) passa in vantaggio con Orsolini , con un potente destro sotto la traversa . Nella rirpesa il raddoppio do Odgaard (51’), da fuori area la conclusione è angolata. Dopo tre pareggi consecutivi e il rinvio della gara con il Milan, gli emiliani ritrovano i tre punti.

IL TABELLINO

CAGLIARI-BOLOGNA 0-2

Cagliari (4-2-3-1): Scuffet ; Zappa , Palomino , Luperto , Obert (28’ st Augello ); Prati (15’ st Adopo ), Marin ; Zortea (15’ st Felici ), Viola (15’ st Lapadula), Gaetano (28’ st Luvumbo ); Piccoli . A disp.: Ciocci, Sherri, Deiola, Wieteska, Mina, Pavoletti, Azzi. All.: Nicola.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski ; De Silvestri (35’ st Posch ), Beukema , Lucumi , Miranda ; Freuler , Moro (35’ st Fabbian ); Orsolini , Odgaard (23’ st Pobega ), Ndoye (42’ st Holm); Castro (42’ st Dallinga ). A disp: Bagnolini, Ravaglia, Karlsson, Iling-Junior, Casale, Corazza, Dominguez, Urbanski. All.: Italiano

Arbitro: Fourneau

Marcatori: 35’ Orsolini (B), 6’ st Odgaard (B)

Ammoniti: Palomino (C), Beukema (B), Zappa (C), Fabbian (B)