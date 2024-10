Serie A: Il Napoli batte il Milan 2-0 e spengono le ‘fiamme’ del Diavolo

Nell’anticipo della decima giornata di Serie A il Napoli batte 2-0 il Milan a San Siro. I ragazzi di Antonio Conte , non si fermano più. Nel turno infrasettimanale gli azzurrii espugnano il Meazza. Pronti via ed è subito Lukaku che va a segno (5′),. La reazione del Milan è efficace , ma nel momento migliore dei Rossoneri è una giocata super di Kvaratskhelia (43′) a regalare il raddoppio agli azzurri. Nella ripresa un gol annullato a Morata per fuorigioco e una difesa azzurra attenta mantengono invariato il risultato, con i campani che conquistano tre punti importanti per provare la prima fuga in testa alla classifica. Il Milan resta invece ottavo a quota 14 punti.

IL TABELLINO

MILAN-NAPOLI 0-2

Milan (4-2-3-1): Maignan, Royal (17′ st Pulisic), Thiaw, Pavlovic, Terracciano, Fofana, Musah, Chukwueze, Loftus-Cheek (42′ st Camarda), Okafor (17′ st Leao), Morata

A disposizione: Sportiello, Torriani, Calabria, Zeroli, Jimenez, Tomori, Liberali, Bartesaghi

Allenatore: Fonseca

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera (45’+4′ st Zerbin) Anguissa, Gilmour (45’+4′ st Folorunsho; Politano (24′ st Mazzocchi), McTominay), Kvaratskhelia (32′ st Neres); Lukaku (32′ st Simeone)

A disposizione: Turi, Caprile, Jesus, Marin, Ngonge, Spinazzola, Raspadori

Allenatore: Conte

Arbitro: Colombo

Marcatori: 5′ Lukaku (N), 43′ Kvaratskhelia (N)

Ammoniti: Olivera (N)