Coppa Italia – Atalanta -Lazio le probabili formazioni

Oggi, giovedì 22 aprile, la Coppa Italia entra nel vivo con la seconda semifinale di ritorno, quella che vedrà affrontarsi Atalanta e Lazio alla New Balance Arena di Bergamo.

Dopo un pareggio 2-2 nel primo round, la sfida è ancora apertissima e il pass per la finale è tutto da conquistare. Calcio d’inizio alle 21:00, con una partita che promette emozioni.

Un’Occasione da Non Perdere

Per entrambe le squadre, questa Coppa Italia rappresenta una delle ultime occasioni per dare un senso a una stagione che, per motivi diversi, non ha raggiunto tutte le aspettative. L’Atalanta, che non ha più l’assillo della lotta per la Champions League ma continua a puntare ad un piazzamento europeo in campionato, cerca un riscatto in coppa dopo aver pareggiato a Roma contro la squadra di Gasperini, Lazio, invece, arriva da un’ottima vittoria in campionato contro il Napoli, che ha confermato la solidità della squadra di Maurizio Sarri. La coppa potrebbe anche essere il trofeo giusto per chiudere un’annata in maniera trionfale.

Le Probabili Formazioni

Atalanta (3-4-2-1)



Carnesecchi ; Scalvini, Djmsiti, Lolasinac; Zappacosta, De Roon, Edewrson , Bernasconi; De Ketelaere, Raspadoti; Krstocic. All. Palladino

Lazio (4-3-3)



Motta; Marusic, Gilam Romagnoli, Tavares; Basic, Cataldi , Taylor; Cancellieri, Maldini, Zaccagni. All. Sarri

Palladino si affida alla solidità difensiva e alla velocità in attacco, con Raspadori e De Ketelaere pronti a inventare per l’attaccante Krstovic. Sarri, dal canto suo, conferma il solito 4-3-3 che gli ha dato tanto successo, con Zaccagni e Maldini sugli esterni e Cancellieri in cerca della giocata decisiva.

Dove Vederla

Non sarà necessario un abbonamento a pagamento per seguire questa partita, visto che Atalanta-Lazio sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Italia 1 (canale 6 del digitale terrestre). Per chi preferisce lo streaming, la partita sarà disponibile anche su Sportmediaset e Mediaset Infinity.