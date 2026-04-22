Subbuteo: il,ternano Marco Perotti nella Top ten del ranking FISCT Lazio

Dopo aver vinto il torneo Waspa di Subbuteo tradizionale il 12 Aprile 2026 a Grottaferrata Roma , il giocatore Ternano Marco Perotti tesserato Fisct con il club pugliese del Taranto conquista punti importanti al Gran Prix Lazio disputato nella Capitale domenica 19 Aprile 2026 al Centro Sportivo in miniatura in zona Balduina ,evento Fisct Lazio organizzato. dal club Black Rose Roma .

Perotti e’ arrivato ai quarti di Finale Master a un passo dalla semifinale , questo risultato ha permesso al giocatore Ternano di raggiungere 633 punti , attualmente si trova al N5 su 108 giocatori nel ranking Fisct Lazio di subbuteo tradizionale , mentre nel ranking dei fuori regione si trova primo con 97 punti di vantaggio rispetto al secondo in graduatoria .

Un risultato importante visto l’ alto livello dei giocatori presenti nella regione Lazio , tra cui campioni d’ Italia e del mondo della categoria del Subbuteo classico .

Marco commenta cosi’, il traguardo raggiunto : ” Dopo tanto allenamento sono riuscito a raggiungere posizioni importanti nel circuito regionale della Fisct Lazio , con impegno , umiltà e allenamento sul panno verde , vorrei fare di più, per il momento sono molto soddisfatto dei risultati fatti finora”.

Mentre nella disciplina Sportiva del calcio tavolo Perotti si trova nel ranking Fisct Lazio al n11 con 69 punti.

Prossimo appuntamento per Perotti la Coppa primavera Fisct Lazio di Subbuteo Classico a Roma nella Capitale domenica 3 Maggio 2026.