Eurolega: Olimpia Milano sconfitta dal Baskonia, Virtus battuta dal Bayern

Nella 6a giornata dell’Eurolega non basta la voglia di combattere dell ‘EA7 Emporio Armani Milano la squadra lombarda su deve arrendere di fronte al Baskonia: 88-83 , trascinati da Forrest (22). Anche la Virtus costretta a leccarsi le ferite per la sconfitta contro il Bayern Monaco: 87-84 all’Unipol Arena. Quinto ko per entrambe le squadre, non bastano i 21 punti di Shengelia e Mirotic.

BASKONIA VITORIA-GASTEIZ – EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 88-83



IL TABELLINO

BASKONIA VITORIA-GASTEIZ – EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 88-83 (20-21, 52-45, 67-63)

Baskonia Vitoria-Gasteiz – Forrest 22 (5/10, 3/3, 3/4 tl), Savkov (0/2, 0/2 da 3), Luwawu-Cabarrot 16 (2/8, 2/5, 6/6 tl), Hall 4 (2/3 da 2), Moneke 11 (2/5, 1/3, 4/5 tl); Howard 9 (0/2, 3/7 da 3), Rogkavopoulos 5 (0/2, 1/1, 2/2 tl), Diop 9 (3/3, 3/5 tl), Baldwin 10 (2/6, 2/3 da 3), Ndiaye 2 (1/3, 0/2 da 3). N.e: Jaramaz, Hrabar. All. Laso

EA7 Emporio Armani Milano – Tonut (0/1 da 3), Bolmaro 4 (2/7, 0/1 da 3, x/x tl), Brooks 17 (2/5, 4/9, 1/1 tl), Mirotic 21 (1/7, 6/9, 1/2 tl), Nebo 8 (3/4, 2/4 tl); Dimitrijevic 15 (3/8, 2/6, 3/4 tl), Ricci 3 (1/1 da 3), Caruso 7 (3/3, 1/1 tl), LeDay 5 (1/2, 0/1, 3/3 tl), Causeur 3 (0/1, 1/2 da 3). N.e. Flaccadori, Bortolani. All. Fioretti (assente Messina per indisposizione)

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-BAYERN MONACO 84-87



IL TABELLINO

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-BAYERN MONACO 84-87 (25-19, 33-40, 60-68)

Virtus Segafredo Bologna – Cordinier 18 (8/10, 0/3, 2/2 tl), Clyburn 6 (2/3, 0/3, 2/2 tl), Shengelia 21 (4/11, 3/6, 4/4 tl), Morgan 17 (2/2, 3/6, 4/4 tl), Diouf 7 (3/7 da 2, 1/1 tl), Belinelli (0/1 da 3), Hackett (0/2, 0/1), Grazulis, Polonara 13 (2/6, 2/3, 3/3 tl), Tucker 2 (2/2 tl). N.e. Visconti, Akele. All. Banchi.

Bayern Monaco – Weiler-Babb 14 (1/1, 4/8), Edwards 26 (7/9, 3/6, 3/3 tl), Voigtmann 3 (1/2, 0/3, 1/2 tl), Obst 2 (1/1, 0/3), Booker 12 (5/9 da 2, 2/2 tl), Da Silva 2 (1/3, 0/1), Napier 16 (3/3, 1/7, 7/7 tl), Kharchenkov (0/1, 0/1), Harris 12 (3/4 da 2, 6/6 tl). N.e. Brankovic, Madar, Nebo. All. Herbert.