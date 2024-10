Basket:le cinque italiane impegnate nelle Coppe europee

In Eurolega appena una vittoria e penultimo posto in classifica per l’Olimpia Milano, solo sconfitte e ultimo posto in classifica di per la Virtus Bologna.

Nei match della 5a gornata contro Partizan ed Efes. serve una svolta.

Anche Venezia e Trento in campo per l’EuroCup, poi è il turno di Sassari in Europe Cup.

I match in programma

EUROLEGA

Partizan Mozzart Bet Belgrado-Virtus Segafredo Bologna (mercoledì 23 ottobre, 20:30)

EA7 Emporio Armani Milano-Anadolu Efes Istanbul (giovedì 24 ottobre, 20:30)

EUROCUP

Umana Reyer Venezia-Veolia Towers Amburgo (martedì 22 ottobre, 20:00)

Dolomiti Energia Trento-Hapoel Shlomo Tel Aviv (mercoledì 23 ottobre, 20:00)

EUROPE CUP

Banco di Sardegna Sassari-BC Dnipro (martedì 22 ottobre, 20:30)

BC Dnipro-Banco di Sardegna Sassari (giovedì 24 ottobre, 20:30)

