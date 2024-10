Eurolega: a Monaco ancora una sconfitta per la Virtus

l’Eurolega sta diventando una vera sofferenza per la d Virtus Bologna, che chiude la 4a giornata con un altro ko. Le V nere escono sconfitte dalla Salle Gaston Medecin e confermano il trend negativo: quattro match e nessuna vittoria. Il Monaco decolla nella seconda metà di gara, spinto da Okobo (20) e James (19), e vince col punteggio di 101-85.

IL TABELLINO

AS MONACO-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 101-85 (20-24, 46-47, 71-64)

AS Monaco – Diallo 7 (0/3, 1/3, 4/4 tl), Jaiteh 15 (6/10 da 2, 3/4 tl), Motiejunas 3 (1/3, 0/1, 1/1 tl), Strazel 12 (0/1, 4/7), James 19 (6/11, 1/2, 4/5 tl), Okobo 20 (4/5, 3/4, 3/4 tl), Loyd 11 (4/6, 1/5), Papagiannis (0/1 da 2), Begarin, Brown 14 (3/4, 2/2, 2/3 tl). N.e. Cornelie, Tarpey. All. Obradovic.

Virtus Segafredo Bologna – Cordinier 11 (4/8, 1/2), Pajola 3 (0/1, 1/6), Clyburn 8 (1/4, 1/4, 3/3 tl), Shengelia 17 (5/10, 0/1, 7/7 tl), Diouf 12 (4/5 da 2, 4/4 tl), Belinelli 6 (1/1, 1/3, 1/1 tl), Hackett 5 (1/3 da 3, 2/2 tl), Morgan 11 (1/1, 1/5, 6/6 tl), Polonara 3 (1/2 da 3), Zizic 9 (4/6 da 2, 1/2 tl), Tucker. N.e. Grazulis. All. Banchi.