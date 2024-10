Inarrestabile New Zeland fa 7-2 su Britannia e conquista la 37a America’s Cup

L’Emirates Team New Zealand fetseggia la vittoria della 37a America’s Cup. L’equipaggio guidato da Peter Burling ha sconfitto INEOS Britannia nella nona regata portando il punteggio sul 7-2 e per la terza volta consecutiva alza il trofeo. La mancanza del vento non ha impedito al preparatissimo equipaggio dei Kiwi di chiudere la sfida staccando Ineos Britannia con 37 secondi di vantaggiofesteggiando meritatamente la conquista dell’ambito trofeo.