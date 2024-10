F1 , Gran Premio di Austin:Verstappen pole position Sprint

Domani Max Verstappen partirà in pole position nella gara Sprint ad Austin.

Il tre volte campione dle mondo ha fatto registrare un crono di minuto, 32 secondi e 833 millesimi. Prima fila per George Russell. Ferrari al via dalla seconda linea con Charles Leclerc, affiancato da Lando Norris. Terza fila per Carlos Sainz con Nico Hulkenberg con la Haas. In quarta fila Lewis Hamilton con l’altra Mercedes e Kevin Magnussen con l’altra Haas n

la griglia di partenza della sprint race: Verstappen in pole

1ª fila: Max Verstappen (Red Bull), George Russell (Mercedes)

2ª fila: Charles Leclerc (Ferrari), Lando Norris (McLaren)

3ª fila: Carlos Sainz (Ferrari), Nico Hulkenberg (Haas)

4ª fila: Lewis Hamilton (Mercedes), Kevin Magnussen (Haas)

5ª fila: Yuki Tsunoda (Racing Bulls), Franco Colapinto (Williams)

6ª fila: Sergio Perez (Red Bull), Pierre Gasly (Alpine)

7ª fila: Lance Stroll (Aston Martin), Fernando Alonso (Aston Martin)

8ª fila: Liam Lawson (Racing Bulls), Oscar Piastri (McLaren)

9ª fila: Esteban Ocon (Alpine), Alex Albon (Williams)

10ª fila: Valtteri Bottas (Sauber), Zhou Guanyou (Sauber)