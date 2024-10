Nations league, Italia: poker a Israele . A Udine finisce 4-1

Nella quarta giornata di Nations League, l’Italia batte 4-1 Israele .Debutto in azzurro di Maldini e Lucca

(Serena Albino) – L’Italia come un diesel! Gli azzurri scaldano i motori e sin dall’inizio del matcj faticano un pò. Le conclusioni verso la porta israeliana arrivano con Retegui. e Frattesi, in leggero ritardo su cross di Di Marco. Gli azzurri sbloccano il match: 39′ Dor Peretz e Tonali si avventano su un pallone che sta uscendo dall’area, l’israeliano colpisce il piede dell’azzurro che lo anticipa. De Burgos non ha dubbi e indica il dischetto: Retegui non sbaglia e piazza il pallone sotto l’incrocio dei pali alla sinistra di Glazer.Prima della fine del tempo, Raspadori ha sul piede il pallone del raddoppio ma cade a pochi passi dal portiere e l’azione sfuma. Nella rirpesa Spalletti lascia negli spogliatoi Fagioli e affida la regia a Ricci. Al 54′ arriva il raddoppio: punizione di Raspadori, Di Lorenzo schiaccia di testa e non lascia scampo a Glazer. Al 66′ Israele accorcia e riapre il match: Vicario disturbato da Baltaxa manca l’intervento sul corner di Abu Fani, dopo la conferma del var il gol viene asseganto. La reazione dell’Italia è immediata : colpo di testa di Bastoni che trova un super Glazer alla respinta.

La terza rete è rimandata di soli 5′, quando Frattesi con un sinistro di prima intenzione fa secco l’estremo difensore israeliano, per una volta non impeccabile. Entrano anche Maldini e Udogie che confezionano il poker di Di Lorenzo (secco destro nell’angolino da fuori area). Nel finale entra anche Lucca, al suo debutto in maglia azzurra.

A novembre per staccare il pass agli Azzurri basterà un punto nelle sfide con Belgio e Francia.

IL TABELLINO

ITALIA-ISRAELE 4-1

Italia (3-5-1-1): Vicario ; Di Lorenzo, Bastoni , Calafiori ; Cambiaso , Frattesi (42′ st Buongiorno ), Fagioli (1′ st Ricci ), Tonali , Dimarco (28′ st Udogie ); Raspadori (29′ st Maldini ); Retegui (39′ st Lucca ). A disp.: Donnarumma, Di Gregorio, Bellanova, Gabbia, Okoli, Zaniolo, Pisilli. All.: Spalletti

Israele (3-4-2-1): O.Glazer ; Feingold , Nachmias , Baltaxa ; Abada (30′ st Baribo ), Abu Fani , Kanichowsky (1′ st Jaber ), Haziza (19′ st Gropper ); D.Peretz (36′ st Safuri ), Gloukh ; Madmon (19′ st Khalaifi 5). A disp.: Keuof, Gerafi, Stoinov, Azoulay, Leidner, Biton, E. Peretz. All.: Ben Simon

Arbitro: de Burgos (Spagna)

Marcatori: 41′ rig. Retegui (I), 9′ st e 34′ st Di Lorenzo (I), 21′ st Abu Fani (IS), 28′ st Frattesi (I)

Ammoniti: Cambiaso (I)