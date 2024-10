Italia, Lorenzo Lucca:”ho lavorato duramente per indossare la maglia azzurra”

Sicuramente l’esordio è una grandissima emozione. Sono contentissimo, per la vittoria di oggi che era importantissima, sono sopratutto felice per il mio mio debutto in Naziobnale”. Lo ha detto Lorenzo Lucca ai microfoni di Rai Sport dopo il successo ottenuto dall’Italia in Nations League contro Israele (4-1). “Ringrazio tutta la gente che era allo stadio, mi ha acclamato dal primo minuto, sono orgoglioso di vestire questa maglia – ha aggiunto il centravanti dell’Udinese -.