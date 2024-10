Giovani Di Lorenzo , capitano del Napoli e contro Israele , ricorderà il match di Udine per ila doppietta messa a segno

“Ero emozionato per portare la fascia da capitano, poi i due gol sono qualcosa di stupendo. Li ricorderò per tutta la vita. Quest’anno ho iniziato in maniera importante con il Napoli e con la Nazionale. Vado avanti così. Era una partita difficile l’abbiamo approcciata bene”