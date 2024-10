Sinner batte Djokovic e vince il Masters 1000 a Shanghai

Sinner nunero uno al mondo batte il campiobne serbo in due set conquosta il Masters 1000 di Shanghai.

I due grandi campioni si froenteggiano in un match equilibrato I sin dalle prime battute, giocato servizio su servizio. Sinner spinge e regola ail serbo in due set mettendo le mani sul settimo titolo stagionale, il 17° in carriera. Una vittoria importante fatta di caparbietà e grande tecnica . Il tennista azzurro cinico è stato che sfruttando i pochi errori e le quasi nulle sbavature diell’ex numero uo al mondo.Poi la grande festa .