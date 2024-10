Nulla da fare per Jasmine Paolini nei quarti di finale del Dongfeng Voyah-Wuhan Open, WTA 1000 sul duro in scena a Wuhan, in Cina. La tennista azzurra, numero 6 del mondo e n.3 del seeding, ha perso contro l’atleta di casa la cinese Qinwen Zheng, numero 5 del seeding, che si è imposta in tre set con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-3.