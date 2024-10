Nadal dice addio al tennis

Il tennis mondiale perde uno dei più grandi fenomeni degli ultimi due decenni

(Serena Albino) –Rafael Nadal a 39 anni ha infatti annunciato nella mattinata di giovedì 10 ottobre il ritiro dalle competizioni agonistiche. Dopo aver vissuto un 2024 complicato, caratterizzato dall’ultima partecipazione alle Olimpiadi Estive,

“Ciao a tutti, sono qui per dirvi che mi ritiro dal tennis professionale. La verità è che sono stati anni difficili, specialmente gli ultimi due – ha spiegato lo spagnolo in un video pubblicato sui social – Penso di non essere in grado di giocare senza limitazioni. Ovviamente è una decisione difficile, è servito tempo per prenderla, ma nella vita tutto ha un inizio e una fine e penso che sia il momento giusto per chiudere la mia carriera. È stata una carriera lunga e piena di successi, più di quanto immaginassi”.

Rafael Nadal ha avuto una carriera straordinaria nel tennis, caratterizzata da successi e momenti memorabili. Nadal ha iniziato a giocare a tennis a un’età precoce, sotto la guida di suo zio, Toni Nadal. Ha fatto il suo debutto nel circuito ATP nel 2001.Primo titolo del Grande Slam: Ha vinto il suo primo titolo del Grande Slam agli Open di Francia nel 2005, diventando il più giovane vincitore del torneo in 34 anni.Dominio al Roland Garros: soprannominato “Re della terra battuta”, vincendo il Roland Garros per un totale di 14 volte (fino al 2023), un record senza precedenti.Grande la rivalità con Federer e Djokovic: Le sue sfide contro Roger Federer e Novak Djokovic hanno definito un’epoca nel tennis, offrendo partite epiche che hanno appassionato gli spettatori. Tra i tanti titoli conuistati: Oltre ai successi al Roland Garros, Nadal ha vinto anche gli altri tre tornei del Grande Slam,Wimbledon (2 volte),Open degli Stati Uniti (4 volte).Australian Open (1 volta). Durante la sua lunga carriera non sono mancati gli infortuni ma ha sempre dimostrato una grande resilienza, riuscendo a tornare ai massimi livelli dopo periodi di assenza. Tanti ri coconoscimenti ottenuti:Nadal è stato nominato Sportivo dell’Anno e ha ricevuto numerosi premi per le sue prestazioni e il suo contributo al tennis. Oltre ai suoi successi sportivi, Nadal è noto per il suo impegno filantropico, in particolare attraverso la sua fondazione che si concentra sull’educazione e il benessere dei giovani.