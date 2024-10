Juventus: Koopmeiners, frattura della costola anteriore destra

I tempi di recupero dovrebbero essere di 4-6 settimane

Non arrivano buone notizie dall’infermeria per la Juventus. Teun Koopmeiners è arrivato al JMedical all’ora di pranzo per sottoporsi ad accertamenti strumentali alla costola che, come comunicato dal club bianconero, “hanno evidenziato la presenza di frattura lievemente scomposta della seconda costa anteriore destra“. L’olandese ha accusato dolori al termine del primo tempo della partita contro il Cagliari. I tempi di recupero dovrebbero essere di 4-6 settimane.

IL COMUNICATO DELLA JUVENTUS

“Teun Koopmeiners, a seguito del persistere della sintomatologia dolorosa accusato al termine del primo tempo della partita contro il Cagliari, è stato sottoposto questa mattina, 10 ottobre 2024, ad esami diagnostici presso il J|medical che hanno evidenziato la presenza di frattura lievemente scomposta della seconda costa anteriore destra. Il giocatore sarà sottoposto alle terapie del caso e la ripresa sarà valutata in base alla sintomatologia”.