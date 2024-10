Superbike: il calendario 2025. Confermategli due appuntamenti in Italia: Cremona e Misano Adriatico

Stlato il calendario delle gare Mondiale di Superbike 2025. Due gli appuntamenti previsti in Italia rispettivamente a Cremona (Gran Premio d’Italia) , dal 2 al 4 maggio e a Misano Adriatico (Gran Premio dell’Emilia e Romagna) sul circuito Marco Simoncelli dal 13 al 15 giugno . Il via è previsto il 21 febbraio a Phillip Island in Australia, dalla gara successiva sarà praticamente un Mondiale tutto europeo con l’Italia che vivrà una primavera da protagonista.

CALENDARIO MONDIALE SUPERBIKE 2025

21-23 febbraio Phillip Island (Australia)

28-30 marzo Portimao (Portogallo)

11-13 aprile Assen (Paesi Bassi)

2-4 maggio Cremona (Italia)

16-18 maggio Most (Cechia)

13-15 giugno Misano (Italia)

11-13 luglio Donington Park (Gran Bretagna)

25-27 luglio Balaton Park (Ungheria)

5-7 settembre Magny-Cours (Francia)

26-28 settembre Aragon (Spagna)

10-12 ottobre Estoril (Portogallo)

17-19 ottobre Jerez (Spagna)