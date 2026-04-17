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Sassuolo, Fabio Grosso:”Oggi ho detto ai ragazzi che mi hanno fatto emozionare”
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Sassuolo, Fabio Grosso:”Oggi ho detto ai ragazzi che mi hanno fatto emozionare”

Aprile 17, 2026
scritto daRedazione

L’allenatore del Sassuolo Fabio Grosso ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la partita vinta contro il Como: “Oggi i ragazzi hanno fatto veramente un capolavoro. Fare la partita che abbiamo fatto contro questo avversario non era scontato e invece l’abbiamo fatta bene. Abbiamo scelto i momenti della partita in cui fare le cose giuste e quindi molto bravi ai ragazzi.Sono molto contento di Volpato e Nzola, hanno risposto presente. I 50 punti? Abbiamo fatto tanto, presto e inaspettatamente. Partenza non facile, ma poi ci siamo rimessi in carreggiata. Abbiamo fatto cose strepitose, passando anche da delle sconfitte ma mantenendoil nostro carattere e identità. Sono molto orgoglioso di questi ragazzi, di quello che hanno fatto e di quello che continueranno a fare”.

Aprile 17, 2026
scritto daRedazione
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