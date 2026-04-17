Sassuolo, Fabio Grosso:”Oggi ho detto ai ragazzi che mi hanno fatto emozionare”

L’allenatore del Sassuolo Fabio Grosso ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la partita vinta contro il Como: “Oggi i ragazzi hanno fatto veramente un capolavoro. Fare la partita che abbiamo fatto contro questo avversario non era scontato e invece l’abbiamo fatta bene. Abbiamo scelto i momenti della partita in cui fare le cose giuste e quindi molto bravi ai ragazzi.Sono molto contento di Volpato e Nzola, hanno risposto presente. I 50 punti? Abbiamo fatto tanto, presto e inaspettatamente. Partenza non facile, ma poi ci siamo rimessi in carreggiata. Abbiamo fatto cose strepitose, passando anche da delle sconfitte ma mantenendoil nostro carattere e identità. Sono molto orgoglioso di questi ragazzi, di quello che hanno fatto e di quello che continueranno a fare”.