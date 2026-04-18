Cagliari, Pisacane: abbiamo affrontato la squadra più forte del campionato”

Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky al termine della partita persa contro l’Inter per 3-0. Ecco le sue parole: “Normale che contro una squadra come l’Inter il doppio cazzotto ci abbia un po’ stordito. Peccato, stavamo tenendo bene il campo però abbiamo affrontato la squadra più forte del campionato, lo dice la classifica, lo dicono i numeri. Peccato perché la palla sul primo gol poteva essere gestita in modo un po’ diverso.Questa è un’annata particolare, dove abbiamo avuto tante defezioni. Nonostante tutto abbiamo cercato di restare sempre in campana esprimendo il nostro gioco. Abbiamo molti giovani e sono convinto che loro ci porteranno all’obiettivo. Sono fiducioso”.





