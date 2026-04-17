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Roma-Atalanta, Gasperini accende la vigilia: “Sfida decisiva. Ranieri? Mai così aggressivo”
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Roma-Atalanta, Gasperini accende la vigilia: “Sfida decisiva. Ranieri? Mai così aggressivo”

Aprile 17, 2026
scritto daRedazione

ROMA – La tensione sale a lla vigilia della sfida tra Roma e Atalanta, con Gian Piero Gasperini che accende il pre-partita con dichiarazioni destinate a far discutere.

L’allenatore nerazzurro non usa giri di parole: “È una partita decisiva per noi”, chiarendo subito il peso specifico della gara, fondamentale per gli equilibri di classifica e per gli obiettivi stagionali.

Ma è il passaggio su Claudio Ranieri a catturare l’attenzione:
“In questi mesi non è mai stato così aggressivo”, ha osservato Gasperini, riferendosi all’atteggiamento recente del tecnico giallorosso.

Una frecciata studiata

Parole tutt’altro che casuali. Il riferimento sembra legato alle ultime uscite pubbliche di Ranieri, che nelle settimane recenti ha mostrato toni più incisivi del solito, soprattutto nel difendere la propria squadra e nel commentare episodi arbitrali.

Gasperini, noto per la sua comunicazione diretta, ha così voluto evidenziare un cambio di registro del collega, tradizionalmente considerato uno dei tecnici più equilibrati del panorama italiano.

Aprile 17, 2026
scritto daRedazione
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