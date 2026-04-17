Sassuolo – Como 2-1, decisivi Volpato e N’zola

La squadra di Fabrehas incassa la seconda sconfitta consecuti che compòlica i sognbi europei dei larian

Tre gol tutti nel primo tempo , così al mapei Stadioum , il Sassuolo ha battuto il Como 2-1, lariani che insaccasano la scendoa sconfitta consecutiva. Volpato e Nzola tutto in die minuit firmano i gol che portanbo in al doppio vantaggio i neroverdi di Fabio Grosso . Appena pria del riposo , la zampata di Nico Paz accorcia le distanze. Nella ripresa il Como a trazione anteriore 4-1-4-1, con il Sasuolo che regge bene l’urto e con il miracolo di Turati proprio sul numero 10,del Como ..Un altro stop per la squadra di Fabregas che ora rischia di vedere complicarsi la corsa al quarto posto.

TABELLINO SASSUOLO-COMO

SASSUOLO-COMO 2-1

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Coulibaly; Thorstvedt, Matic (76′ Lipani), Koné; Volpato (64′ Fadera), Nzola (76′ Pinamonti), Laurienté. All. Grosso

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic (46′ Vojvoda), Ramon, Kempf, Moreno; Caqueret (46′ Perrone), Da Cunha (72′ Kuhn); Diao (60′ Rodriguez), Paz, Baturina (46′ Douvikas); Morata. All. Fabregas

Marcatori: 42′ Volpato, 44′ Nzola, 45’+2 Nico Paz

Arbitro: Fourneau

Ammoniti: Ramon, Morata, Koné, Volpato, Moreno, Thorstvedt