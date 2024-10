Nations League: risultati

Si chiude la terza giornata della fase a a gironi di Nations League,. Ecco i risultati dei match giocati il 12 ottobre. L’Italia in campo lunedì contro Israele

Polonia-Portogallo 1-3 (Lega A, gruppo 1)

Marcatori: 26′ B. Silva (POR), 37′ Cristiano Ronaldo (POR), 78′ Zielinski (POL), 88′ aut. Bednarek (POL)

POLONIA (3-5-2): Skorupski; Walukiewicz (46′ Kiwior), Bednarek, Dawidowicz; Frankowski, Szymanski (84′ Piatek), Oyedele (66′ Moder), Zielinski, Zalewski (76′ Ameyaw); Swiderski (76′ Urbanski), Lewandowski. CT Probierz

PORTOGALLO (4-3-3): D. Costa; Dalot, R. Dias, R. Veiga, N. Mendes; B. Fernandes (91′ Otavio), R. Neves, B. Silva (91′ S. Costa); P. Neto (81′ Semedo), Cristiano Ronaldo (63′ (Jota), Leao (63′ Trincao). CT Martinez

Croazia-Scozia 2-1 (Lega A, gruppo 1)

Marcatori: 33′ aut. Caleta-Car (C), 36′ Matanovic (C), 70′ Kramaric (C)

CROAZIA (3-4-3): Livakovic; Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol; Perisic (91′ Jakic), Modric, Pasalic, Sosa; Sucic, Matanovic (71′ Budimir), Kramaric (71′ Petkovic). CT Dalic

SCOZIA (4-2-3-1): Gordon; Ralston, Souttar, Hanley, Robertson; Gilmour, McLean; Doak (77′ Gauld), McTominay, Christie; Dykes (77′ Adams). CT Clarke

Serbia-Svizzera 2-0 (Lega A, gruppo 4)

Marcatori: 46′ aut. Elvedi, 61′ Mitrovic

SERBIA (3-4-2-1): Rajkovic; Erakovic, Milenkovic; Pavlovic; Nedeljkovic (73′ Simic), N. Maksimovic, Grujic (46′ Jovic), Birmancevic (88′ Cumic); Samardzic, Lukic (54′ Zdjelar); Mitrovic (73′ A. Maksimovic). CT Stojkovic

SVIZZERA (3-4-3): Kobel; Elvedi, Akanji, Rodriguez (70′ Garcia); Widmer (46′ Rieder), Freuler, Xhaka, Aebischer (70′ Fernandes); Amdouni (70′ Zeqiri), Embolo (86′ Monteiro), Ndoye. CT Yakin

Spagna-Danimarca 1-0 (Lega A, gruppo 4)

Marcatori: 79′ Zubimendi

SPAGNA (4-3-3): Raya; Porro, Vivian, Laporte, Grimaldo; Ruiz, Zubimendi, Pedri (62′ Merino); L. Yamal (93′ Gomez), Morata (78′ Joselu), Oyarzabal (62′ Baena). CT De La Fuente

DANIMARCA (3-4-2-1): Schmeichel; Kristensen, Vestergaard, Nelsson; Bah, Hojbjerg, Hjulmand, Kristiansen; Gronbaek (78′ Hojlund), Eriksen (73′ Isaksen); Dolberg (73′ Poulsen). CT Knudsen

Cipro-Romania 0-3 (Lega C, gruppo 2)

Marcatori: 16′ Man, 25′ rig. Marin, 36′ Dragusin

CIPRO (3-4-3): Mall; Artymatas, Laifis, Panagiotou; Antoniou (33′ Stylianou), Kousoulos (46′ Charalampous), Kastanos (75′ Makris), Ioannou; Loizou (46′ Sotiriou), Pittas, Tzionis (46′ Ilia). CT Ketsbaia

ROMANIA (4-3-3): Nita; Ratiu, Dragusin (82′ Ghita), Burca, Bancu (63′ Chipciu); Stanciu, M. Marin, R. Marin (63′ Olaru); Man (72′ Hagi), Dragus (72′ Puscas), Mihaila. CT Lucescu

Lituania-Kosovo 1-2 (Lega C, gruppo 2)

Marcatori: 20′ Zhegrova (K), 65′ E. Krasniqi (K), 84′ Golubickas (L)

LITUANIA (3-4-2-1): Gertmonas; Kazukolovas, Girdvainis, Tutyskinas; Sirvys, Vorobjovas (59′ Golubickas), Gineitis, Lasickas (59′ Cernych); Dolznikov (77′ Paulauskas), Slivka; Kucys (77′ Matulevicius). CT Jankauskas

KOSOVO (4-2-3-1): Saipi; Vojvoda, Am. Rrahmani, Dellova, Rrudhani (59′ Hadergjonaj); Rexhbecaj, Berisha (75′ I. Krasniqi); Zhegrova, Muslija (59′ E. Krasniqi), Rashica (88′ Jashari); Al. Rrahmani (88′ Asllani). CT Foda

Bielorussia-Irlanda del Nord 0-0 (Lega C, gruppo 3)

BIELORUSSIA (3-4-2-1): Lapoukhov; Volkov, Politevich, Zabelin; Kovalev (64′ Karpovich), Yablonski (75′ Klimovich), Ebong, Pechenin; Antilevski (75′ Kontsevoy), Korzun (90′ Bocherov); Shikavka (64′ Barkovsky). CT Alos

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): P. Charles; Hume, McNair, Toal; Bradley, Price (83′ Smyth), S. Charles, Saville (83′ McCann), Lewis (67′ Spencer); Reid (76′ Bonis), Marshall (67′ D. Charles). CT O’Neill

Bulgaria-Lussemburgo 0-0 (Lega C, gruppo 3)

BULGARIA (4-2-3-1): Mitov; Popov, Atanasov, Petkov, Nurnberger; Kostadinov (83′ Chochev), Antov (63′ Dimitrov); Despodov, Krastev, Kirilov (63′ M. Minchev); Kolev (76′ G. Minchev). CT Iliev

LUSSEMBURGO (4-1-4-1): Moris; Jans, Korac, Carlson (90′ M. Martins), Pinto (61′ D’Anzico); C. Martins; Sinani, Olesen, L. Martins, Bonhert; Curci (46′ Rodrigues). CT Holtz

Le partite del 13 ottobre (Domenica)

ore 15 – Kazakistan-Slovenia (Lega B – Gruppo 3)

ore 18 – Finlandia-Inghilterra (Lega B – Gruppo 2)

ore 18 – Armenia-Macedonia del Nord (Lega C – Gruppo 3)

ore 18 -Liechtenstein-Gibilterra (Lega D – Gruppo 1)

ore 18 – Malta-Moldova (Lega D – Gruppo 2)

ore 20.45 – Grecia-Eire (Lega B – Gruppo 2)

ore 20:45 – Austria-Norvegia (Lega B – Gruppo 3)

ore 20:45 – Isole Far Oer-Lettonia (Lega C – Gruppo 4)

Le partite di lunedì 13 ottobre

Lunedì 14 ottobre