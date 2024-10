Nations League: Italia -Belgio 2-2. De Cuyper e Trossard rispondono a Cambiasso e Retegui

Nel primo tempo espulso Pellegrini (rosso diretto). In superiorità numerica il belgio riacciuffa il pareggio.

Nella terza giornata della Lega A Gruppo 2 di Nations League l’Italia pareggia 2-2 col Belgio e resta in vetta al girone a quota sette punti.

Allo stadio Olimpico di Roma ,gara dai due volti per gli azzurri. Nel primo tempo gli uomini di vantaggio con Cambiaso , escato col contagiri da Dimarco, su una veloce ripartenza. L’Italia è padrona del gioco , funziona bene il duo a centrocampo Tonali – Ricci. Il belgio si affida alla velocità di Doku e tenta qualche sortita. Il raddoppio azzurro al 24′: Cambiaso calci dal limnite , la respinta di Casteels arriva a Retegui che non ha difficoltà a mettere la palla in rete.

Sul finale del primo tempo, infatti, Pellegrini si fa espellere per un’entrata dura su Theate dopo un appoggio sbagliato di Bastoni e sulla punizione successiva il Belgio accorcia le distanze con De Cuyper sfruttando alla perfezione uno schema. Guizzo che punisce gli azzurri e riapre la gara.

La ripresa si apre con il ct belga Tedesco che si affida a quache cambio e sposta Doku a sinistra e De Ketelaere a destra. Il Belgio attacca e l’Italia arretra e si difende mentre il Belgio guadagna metri i e attacca con tanti uomini. Gli azzurri cercano di rispondere in contropiedie. Occasione per gli azzurri: Bastoni servito in profondità da Frattesi ignora Retegui e spara alto di sinistro da buona posizione,. La pressione del Belgio è alta , i Diavoli Rossi prendono in mano il match e spingono con gli esterni., l’Italia è in affanno e subisce il gol del pareggio: azione da calcio d’angolo , colpo di teast di Faes e Trossard (61′) fa 2-2. Il gol rimette il match . Bastoni rischia su un interveto in area su Openda , poi i cambi. Da una parte Vranckx, Castagne e Lukebakio prendono il posto di Theate, Mangala e di un’evanescente De Ketelaere. Dall’altra Fagioli e Udogie entrano per Dimarco e Ricci. Belgio vicino alla terza rete con Openda su una conclusione di De Cuyper, poi il match diventa più disordinato e con le squadre lunghe e sulle gambe saltano un po’ tutti gli schemi. Ci prova Lukebakio conclusione alta di sinistro. Spalletti richiama in panchina Tonali e Retegui entrano Pisilli (il giovane della Roma al debutto in maglia azzurra) e Raspadori . Donnarumma esce su Tielemans, poi un cross pericoloso di Doku attraversa tutto lo specchio della porta azzurra.Ultimo sussurro proima del triplice fischio finale un sinistro a botta sicura di Frattesi, murato dalla difesa belga.



IL TABELLINO

ITALIA-BELGIO 2-2

Italia (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi (45′ st Bellanova), Ricci (25′ st Fagioli), Tonali (35′ st Pisilli), Dimarco (25′ st Udogie); Pellegrini; Retegui (35′ st Raspadori).

A disp.: Di Gregorio, Vicario, Buongiorno, Gabbia, Lucca, Maldini, Okoli. All.: Spalletti

Belgio (4-2-3-1): Casteels; Debast, Faes, Theate (23′ st Vranckx), De Cuyper; Tielemans, Mangala (23′ st Castagne); Doku (42′ st Fofana), De Ketelaere (23′ st Lukebakio), Trossard; Openda (42′ st Ngonge).

A disp.: De Wolf, Vandevoordt, Bakayoko, Bornauw, De Winter, Engels, Ngonge, Smets. All.: Tedesco

Arbitro: Eskas

Marcatori: 2′ Cambiaso (I), 24′ Retegui (I), 42′ De Cuyper (B), 16′ st Trossard (B)

Ammoniti: Donnarumma, Pisilli (I); Trossard (B)

Espulsi: 38′ Pellegrini (I)