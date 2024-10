Una grande prestazione edi Jannik Sinner , l’atoatesino vola in semifinale a Shanghai

Il tennista numero uno al mondo travolge 6-1, 6-4 Daniil Medvedev in un match s a senso unico . Dopo un primo set con netto dominio del numero uno al mondo nel secondo, il russo, accusa un problema alla spalla, e da lì in poi non c’è più storia. Il prossimo avversario di Sinner non sarà Carlos Alcaraz, ma il ceco Tomas Machac, che si è imposto sullo spagnolo per 7-6, 7-5.

Leggi anche