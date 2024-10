Kvaratskhelia , miglior giocatore del mese di settembre

E’ il capocannoniere del Napoli con tre gol realizzati , e un buon inizio di campionato , così Khvicha Kvaratskhelia è il miglior giocatore del mese di settembre del campionato di Serie A.

Il georgiano ha battuto la concorrenza di Bremer (Juventus), Castro (Bologna), Cutrone (Como), Dimarco (Inter), Pulisic (Milan). Con il quarto successo come Player Of The Month l’esterno del Napoli raggiunge Paulo Dybala tra i giocatori che hanno vinto più volte questo trofeo”. Kvaratskhelia sarà premiato nel pre-partita di Napoli-Lecce, in programma sabato 26 ottobre 2024 alle ore 15.00 allo stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli.