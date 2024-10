Nations League , i risultati

Sorpresa a Wembley , la Grecia batte l’Inghilterra 2-1

Nel Gruppo 2 della lega A Italia – Belgio finisce 1-1. Azzurri in dieci dal 38′ del primo tempo. Nell’altro match del girone La Francia a valanga contro Israele

Nella Lega B l’Austria rifila 4 reti al Kazakistan. Successo agevole anche per la Norvegia.La Finlandia cede in casa all’Irlanda. La sorpresa arriva da Wembley: Bellingham pareggia il vantaggio della Grecia , ma al 94′ Pavlidis trova la doppietta personale.

Nella Lega C pareggio in extremis dell’Armenia contro le Far Oer; sconfitta di misura invece per San Marino nella Lega D sul campo di Gibilterra.

Risultati e marcatori

Lega A, Gruppo 2

Italia – Belgio 2-2: 1′ Cambiaso, 24′ Retegui, 42′ de Cuyper (B), 61′ Trossard (B)

Israele – Francia 1-4: 7′ Camavinga, 24′ Gandelman (I), 28′ Nkunku, 87′ Guendouzi, 89′ Barcola

Lega B, Gruppi 2/3

Austria – Kazakistan 4-0: 10′ Baumgartner, 53′ Lienhart, 56′ Sabitzer, 79′ Seidl

Finlandia – Irlanda 1-2: 17′ Pohjanpalo, 57′ Scales (I), 88′ Brady (I)

Inghilterra – Grecia 1-2: 49′ e 94′ Pavlidis, 87′ Bellingham (I)

Norvegia – Slovenia 3-0: 7′ e 62′ Haaland, 52′ Sorloth

Lega C, Gruppo 4

Far Oer – Armenia 2-2: 37′ Benjaminsen, 44′ Zelarayan (A), 85′ Bjartalid, 93′ Manvelyan (A)

Lega D, Gruppo 1

Gibilterra – San Marino 1-0: 62′ Britto