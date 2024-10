Udine: Italia -Israele , città blindata

Per il match Nations league tra l’Itlia e Israele , la città di Udine è blindata.

Dopo cinque anni la città fiulana respira aria di nazionale azzurra ma, l’avversario in campo stasera comporta ad avere qualche preoccupazione in materoa di ordine pubblico in quanto la tenzione è altissima, ma non solo per il match di Nations League, anche per via del corteo pro Palestina organizzato nella città friulana a poche ore dall’inizio del match.

Alle 17:00, a poche ore dal fischio d’inizio di Italia-Israele, è partito tra le vie di Udine il corteo organizzato a favore della Palestina, che da piazza della Repubblica si concluderà in piazza XX Settembre, lontano comunque dal luogo della partita. Non filtrano eccessive preoccupazioni in merito al rischio infiltrati, saranno comunque previsti numerosi posti di blocco all’ingresso della città e nei punti chiave, finalizzati a controllare le persone che parteciperanno alla manifestazione e alla partita.