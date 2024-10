A New Zeland sembra rimasto solo un dettaglio per la conquista della 37a America’Cup

Nelle acque di Barcellona l’equipaggio dei Kiwi si aggiudicanno la settima e l’ottava prova. New Zeland avrà a disposizione nel pomeriggio di sabato 19 ottobre l’occasione per chiudere i conti vincendo la nona regata contro INEOS Britannia. Dopo la doppietta realizzata nel quinto giro di regate, New Zealand appare nettamente favorita per aggiudicarsi per la terza volta consecutiva la Coppa delle Cento Ghinee.