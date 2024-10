Tennis Six King Slam: Sinner annienta Medvedev

Ub rullo compressore , senza mai rallentare , così Janni Dinne , inizia bene al torneo di esibizione alla Kingdom Arena di Riyad : l’altoatesino trionfa 2-0 nel quarto di finale della Six Kings Slam contro Daniil Medvedev, con il punteggio di 6-0, 6-3 in un’ora e nove minuti di gioco. Primo set perfetto per Jannik, con tre break consecutivi. Il secondo parziale è più equilibrato, ma il russo cede due turni di battuta e dopo aver ditrutto due racchette si arrende: ora per Sinner in semifinale c’è Djokovic.