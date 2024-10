Infortunatosi nel matchcon la Nazionale polacca , l’ex Napoli a rischio nella sfida dell’OLimpico contro l’Inter.

“Spero non sia nulla di grave e che potrò essere a disposizione per domenica. Ho sentito tirare un po’ il muscolo, vedremo cosa sarà” le parole del centrocampista nerazzurro. Un’infortunio piuttosto lieve ma non c’era motivo di rischiare e allora l’ho sostituito” le parole di Probierz.