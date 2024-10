Ufficiale: Tuchel è il nuovo ct della nazionale inglese

Uomas Tuchel è il nuollo ct della nazionale inglese, il suo vice sarà Anthony Barry, allenatore inglese originario di Liverpool che ha lavorato con lui al Chelsea ed al Bayern Monaco.

“La coppia inizierà a lavorare il 1° gennaio 2025 in previsione della campagna di qualificazione ai Mondiali del 2026 prevista in Canada, Messicoe Stati Uniti”, ha precisato la federazione inglese in un comunicato stampa.

Le dichiarazioni del nuovo ct

Dopo il post criptico su ‘X’ che mostrava il cappellino abitualmente indossato da Tuchel, con tanto di stemma inglese, è arrivata l’ufficialià da parte della Federazione. Queste le prime parole di Thomas Tuchel: “Sono molto orgoglioso di aver avuto l’onore di guidare la squadra inglese. Ho sempre sentito un legame personale con il gioco in questo paese e mi ha già regalato alcuni momenti incredibili. Avere la possibilità di rappresentare l’Inghilterra è un enorme privilegio e l’opportunità di lavorare con questo gruppo speciale e talentuoso di giocatori è molto emozionante. Lavorando a stretto contatto con Anthony Barry come mio assistente allenatore, faremo tutto il possibile per rendere l’Inghilterra vincente e i tifosi orgogliosi. Voglio ringraziare la FA, in particolare Mark e John, per la loro fiducia e non vedo l’ora di iniziare il nostro viaggio insieme