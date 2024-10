Si respira aria di sollievo in casa Inter , dopo gli accertamenti sanitaroi ai quali si è sottoposto Zileinski : Nessuna lesione, solo un’elongazione muscolare. Il centrocampista polacco ha avvertito una piccola fitta ai flessori durante il match di martedì sera di Nations League.

Per quanto concerne Barella Il rientro , sicuramente importante, andrà tuttavia dosato, così come le altre ormai consuete rotazioni serviranno a dosare le energie in una zona nevralgica del campo.