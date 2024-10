Buone notizie arrivano per Eusebio Di Francesco per il recupero di alcune pedine in vista del match casalingo di domenica pomeriggio con l’Atalanta: su tutti spicca il rientro di Duncan che, assieme a Nicolussi Caviglia, può rappresentare l’architrave del centrocampo. Nelle prossime ore arriveranno anche gli ultimi nazionali impegnati in giro per il mondo