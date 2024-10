In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, riportata da sportmediaset.it l’ex allenatore del Cagliari Claudio Ranieri ha parlato della lotta per il primo posto in Serie A.

“Penso che l’Inter sia favorita per il titolo. Mi aspetto però un campionato combattuto rispetto agli ultimi anni. Napoli e Juventus lotteranno fino alla fine. Sulla carta, come valori, ci sarebbe anche il Milan, che però à a differenza delle rivali non ha ancora trovato un equilibrio preciso”.