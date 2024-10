Nations League : quattro ‘italiani’ in gol. I risultati

Giocati i match del martedì Nations League. La Spagna batte 3-0 la Serbia a segno anche il milanista Morata. In Polonia-Croazia terminata 3-3 , Zielinski va a segno , il centrocampista dell’Inter accusa qualche problema fisico , sarà da valutare l’infortunio. In Kosovo – Cipro a segno un altro ‘italiano’ Rrahmani difensore del Napoli, così come Freuler in Svizzera-Danimarca.

LEAGUE A: Gruppo 1

Polonia-Croazia 3-3 – 5’ Zielinski (P), 20’ Sosa (C), 24’ Sucic (C), 26’ Baturina (C), 45’ Zalewski (P), 68’ Szymański (P)

Scozia-Portogallo 0-0

Classifica: Portogallo 10 punti, Croazia 7, Polonia 4, Scozia 1.

LEAGUE A: Gruppo 4

Spagna-Serbia 3-0 – 5’ Laporte (SP), 65’ Morata (SP), 77’ Baena (SP)

Svizzera-Danimarca 2-2 – 26’ Freuler (S), 27’ Isaksen (D), 45’+1 Amdouni (S), 69’ Eriksen (D)

Classifica: Spagna 10 punti, Danimarca 7, Serbia 4, Svizzera 1.

LEAGUE C: Gruppo 2

Kosovo-Cipro 3-1 – 30’ Rrahmani (K), 52’ Krasniqi (K), 71’ Sahiti (K), 88’ Sotiriou (C)

Lituania-Romania 1-2 – 7’ rig. Kucys (L), 18’ rig. Marin (R), 65’ Dragus (R)

Classifica: Romania 12 punti, Kosovo 9, Cipro 3, Lituania 0.

LEAGUE C: Gruppo 3

Bielorussia-Lussemburgo 1-1 – 54’ Politevich (B), 78’ rig. Rodrigues (L)

Irlanda del Nord-Bulgaria 5-0 – 15’, 29’, 81’ Price (NIR), 32’ aut. Mitov (B), 89’ Magennis (NIR)

Classifica: Irlanda del Nord 7 punti, Bielorussia 6, Bulgaria 5, Lussemburgo 2.