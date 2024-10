Il 15 Ottobre 1967 , moriva Gigi Meroni ‘la farfalla granata’

57 anni fa , moriva Gigi Meroni

Gigi Meroni, era nato nel 1943 a Como, calciatore di immenso talento , Giocò con le maglie del Genoa e del Torino, erano i primi anni ’60. Soprannominato “La Farfalla Granata” (La farfalla marrone rossiccio), era noto per il suo stile creativo e audace sul campo, che combinava velocità, dribbling e talento. Per le sue giocate veniva spesso paragonato a quello di George Best, e la sua natura ribelle lo rendeva un calciatore che sfidava le convenzioni della società conservatrice italiana.

La carriera di Meroni raggiunse l’apice con il Torino, dove entusiasmò i tifosi con le sue corse imprevedibili e i suoi tiri scheggiati, aiutando il club nfranata a ottenere notevoli successi. Anche il suo stile di vita eccentrico attirò l’attenzione: viveva in un loft decorato con le sue opere d’arte, teneva una gallina domestica ed era romanticamente coinvolto con una donna sposata, Cristiana Uderstadt, che suscitò polemiche nell’Italia cattolica. Nonostante la sua genialità, la carriera in Nazionale di Meroni non è mai decollata a causa dei suoi scontri con la dirigenza, e ha giocato solo sei partite con l’Italia..

Tragicamente, la vita di Meroni finì a soli 24 anni, quando fu investito da un’auto a Torino nel 1967. Alla guida di quell’auto Tilly Romeo , poi diventato presidente del Torino . L’incidente devastò i tifosi del Torino,così come accadde per la tragedia di Superga , con 20.000 persone presenti al suo funerale. Il ricordo della sua morte è ancoraviva tra i tifosi del Toro e dell’Italia calcistica . Una grande eredità quella lasciata da Gigi Meroni calciatore talentuoso e dallo spirito libero rimane viva nel cuore di tutti fli sportivi.