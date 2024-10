America’s Cup: Ineos accorcia su Nes Zeland e fa doppietta

Nella quarta giornata di regate America’s Cup , New Zeland ha ceduto a Ineos Britannia per ben due volte. La barca dei Kiwi ha dovuto cedere il primo punto a INEOS Britannia., sbagliando la partenza cadendo dai foil prima di entrare nel campo di gara e dovendo attendere diversi minuti prima di riprendere il volo. Ciò ha consentito agli uomini di Sir Ben Ainslie di volare in solitaria verso il traguardo e portare così la sfida sul 4-1. La situazione si è ripetuta nella seconda regata di giornata con INEOS che ha sfruttato un’ottima partenza per gestire al meglio la gara e aggiudicandosi così il secondo punto della serie .