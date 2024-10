Ambra Sabatini si trasferisce a Livorno: nuova sfida in vista di Los Angeles 2028

La velocista paralimpica abbraccia un nuovo progetto, cambiando staff e città per creare le condizioni ideali per il prossimo quadriennio. Non solo 100 metri, ma anche una nuova sfida: il salto in lungo. Il nuovo allenatore è Fabrizio Mori.

Ambra Sabatini, la velocista paralimpica che ha fatto sognare l’Italia con il suo oro nei 100 metri T63 ai Giochi di Tokyo 2020 e disperare con lo sfortunato epilogo della gara di Parigi 2024, ha deciso di intraprendere una nuova fase della sua carriera sportiva.

La campionessa, dopo splendidi anni trascorsi a Roma nella sede di Castelporziano del gruppo sportivo Fiamme Gialle, ha scelto di trasferirsi a Livorno, la città in cui ha molti legami affettivi e dove ricercherà le condizioni ideali per preparare al meglio il prossimo quadriennio che la porterà verso la Paralimpiade di Los Angeles 2028.

“Questo è un nuovo inizio per me, pieno di sfide e cambiamenti. La scelta di Livorno mi permette di essere vicina ai miei affetti e creare un ambiente positivo e stimolante in vista dei prossimi obiettivi sportivi” ha dichiarato Ambra Sabatini. “Los Angeles 2028 non è solo un traguardo, ma un percorso da vivere intensamente, e voglio affrontarlo con la stessa determinazione con cui ho superato tutte le sfide della mia vita”.

Oltre ai 100 metri piani, disciplina che l’ha vista protagonista e in cui punta ancora a migliorare il record mondiale personale, Ambra ha annunciato una nuova sfida: il salto in lungo. “Ho già iniziato a visualizzare questa nuova disciplina e ho buone sensazioni. L’idea di aggiungere il salto in lungo è nata dalla voglia di mettermi ancora di più alla prova, di esplorare nuove possibilità, e di crescere sia come atleta che come persona” ha aggiunto Ambra.

Il cambio di staff tecnico, dopo anni di felice sodalizio con l’allenatore Pasquale Porcelluzzi, e la decisione di affidarsi a Fabrizio Mori, livornese e oro mondiale nei 400 ostacoli (Siviglia 1999), anche lui membro del gruppo sportivo Fiamme Gialle, rappresentano per Ambra un passo importante verso un futuro pieno di nuove possibilità. “Sarò sempre grata a Pasquale per quanto abbiamo condiviso nella prima parte della mia carriera. Amando profondamente lo sport, e la capacità che ha di trasformare le difficoltà in opportunità, vedo ora nella collaborazione con Fabrizio una trasformazione che coinciderà con qualcosa di bello” ha concluso l’atleta, con uno sguardo carico di energia e positività verso il futuro.

Il viaggio di Ambra Sabatini verso Los Angeles è iniziato, con la promessa di comunicare al più presto quale sarà la sede sportiva dei suoi allenamenti di atletica a Livorno.