Calcio balilla paralimpico: a Messina si decidono Campionato Assoluto e Coppa Italia

Si terrà a Messina, dal 25 al 27 ottobre prossimi, il doppio appuntamento nazionale con il calcio balilla paralimpico: in calendario la Coppa Italia e il Campionato Italiano Assoluto. La Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla (FPICB) ha scelto ancora la città siciliana dopo lo straordinario successo ottenuto lo scorso anno: evento al quale presero parte 80 tra i migliori atleti provenienti da ogni parte d’Italia. Quello in programma al PalaRescifina di Messina (via degli Agrumi) è l’ultimo round della stagione 2024: appuntamento fondamentale per assegnare i punti definitivi che andranno a definire il ranking nazionale di quest’anno.

Dal punto di vista tecnico, quest’anno ci saranno alcune novità. Sarà, infatti, il primo campionato italiano con le classificazioni funzionali: in sostanza, ogni atleta paralimpico tesserato della federazione è stato classificato nella propria categoria. Inoltre, saranno assegnati i titoli italiani per specialità: doppio con regolamento internazionale, doppio con regolamento RNU nazionale, singolo femminile e singolo maschile.

Oltre ai match di Coppa Italia e del Campionato Italiano Assoluto, durante i tre giorni si alterneranno anche tornei e competizioni collaterali che andranno ad accrescere un programma già ricchissimo. Tra questi anche un torneo interscolastico che sicuramente contribuirà ad attirare un gran numero di giovani avvicinandoli a questa disciplina.

La decisione della FPICB di optare ancora per Messina è dovuta all’ottima riuscita dell’evento 2023: tra la federazione, gli organizzatori di Mediterranea Eventi ASD e il Comune della città siciliana si è venuta a creare una proficua sinergia che ha permesso di archiviare un successo su tutta la linea. E così pronti a replicare quest’anno. Inoltre, il PalaRescifina si è rivelato teatro ideale per ospitare la manifestazione: un palazzetto capiente e perfettamente strutturato per accogliere gli atleti e le società, garantendo massimo comfort ai vari team che saranno presenti e al pubblico che si prevede numeroso.

Un impegno importante per il Comune di Messina che anche quest’anno ha risposto con entusiasmo, contando fin da subito sul supporto del sindaco Federico Basile e dell’amministrazione, in particolare l’assessore allo Sport, Massimo Finocchiaro: “Un’occasione di inclusione sociale, di accoglienza che valorizza il nostro territorio, anche dal punto di vista della solidarietà attiva e del turismo sociale in tutte le sue forme”, commentano.

“Lo scorso anno ci siamo sentiti a casa – commenta il presidente della FPCIB, Francesco Bonanno – si tratta di un evento complesso da organizzare, ma tutti gli attori coinvolti hanno garantito la perfetta riuscita dell’evento. Per questo abbiamo scelto ancora Messina per l’edizione 2024: ringrazio fin da subito Mediterranea Eventi ASD, il Comune di Messina e tutti coloro che hanno accettato di collaborare anche quest’anno, mostrando la massima disponibilità”.

Inoltre, alle 17.00 di sabato è in programma anche “Sfida i campioni” con la possibilità di mettersi alla prova contro tre campioni, ovvero Francesco Bonanno, dieci volte campione del mondo e i plurimedagliati Marco Bertelli e Walter Sampieri.

L’evento è organizzato con il patrocinio di Comitato Italiano Paralimpico, ITSF; con sostegno di Superabile Inali, Roberto Sport, Off Carr, Autonomy e con la collaborazione di Associazione Italiana Sclerosi Multipla Sicilia, Triptop, Studio3A, Handytech, Omnia Eventi e KiFra Comunicazione&Eventi.

PROGRAMMA

Venerdì 25 ottobre: 08:30 1° torneo interscolastico di calcio balilla Città di Messina; 9:30 – Inizio Gare; 12:00 – Fine Gare, premiazione e consegna attestati.

COPPA ITALIA: alle 19.30 apertura e accesso all’area gioco per allenamento e conferma iscrizioni; Qualifiche: gare dalle 20.30 alle 23.00.

Sabato 26 ottobre: 08:30 apertura e accesso all’area gioco per allenamento e conferma iscrizioni.

FINALI COPPA ITALIA: 9.00 Inizio Fasi Finali; 11.00 Premiazioni Coppa Italia; Inizio Manifestazione Nazionale Categoria DIR di Calcio Balilla; 12:00 Cerimoniale di Apertura Evento.

CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO: 14.00 inizio Campionato Italiano di tutte le categorie; 17:00 Sfida i Campioni con Marco Bertelli atleta plurimedagliato, Walter Sampieri atleta plurimedagliato e Francesco Bonanno nove volte campione del mondo e con più di 40 medaglie nel suo palmarès; 20.00 Fine Gare.

Domenica 27 ottobre 2024: 08:30 apertura e accesso all’area gioco per allenamento; 09.30 Inizio Fasi Finali; 12.30 Fine Gare; 13.00 Premiazioni e Ringraziamenti.