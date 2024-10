Zurloni argento in coppa del mondospeed assoluta, ultima sfida a Madrid

Nell’ultima emozionante gara di velocità in verticale della stagione 2024, a Seul, il Campione del Mondo Matteo Zurloni ha conquistato il secondo posto sul podio di Coppa del Mondo assoluta di Speed.

In qualifica aveva realizzato il 10° tempo di gara, mentre i più veloci erano stati gli indonesiani Kiromal Katibin (5.01”) e Veddriq Leonardo (5.03”), tallonati dal recordman Samuel Watson (5.04”).

La finale ha tenuto tutti col fiato sospeso. Zurloni agli ottavi ha superato l’avversario giapponese Yasukawa. Ai quarti si è scontrato col Campione Olimpico Leonardo, che è caduto, mentre Matteo ha realizzato un ottimo 5.00”. Nella run di semifinale un errore lo ha fatto superare dal kazako Maimuratov e l’ha portato a disputare la finale per il terzo posto. Nella finalina è però incappato in un altro errore che gli ha impedito di conquistare il podio. Col suo 4° posto è arrivato però a totalizzare 2805 punti nel ranking generale e a conquistare la fantastica medaglia d’argento in Coppa del Mondo all around. Oro per il recordman americano Watson, bronzo per il trionfatore di tappa, il cinese Wang, e 4° posto di tutto rispetto per Ludovico Fossali.

Un altro importante trofeo da mettere in bacheca per il velocista azzurro, dopo il titolo di Campione del Mondo conquistato ad agosto 2023 a Berna, la partecipazione alle Olimpiadi, con il 6° posto in finale, e il titolo di Vicecampione Europeo conquistato a Villars ad agosto 2024.

Se a Berna la sua era sembrata la vittoria inaspettata di un outsider, ora è chiaro a tutti che la sua presenza ai vertici mondiali è una certezza, e che il suo margine di miglioramento è ancora alto, grazie ad una costanza nei risultati e nei tempi che gli hanno fruttato 5 piazzamenti fra i top 6 nelle 5 gare di Coppa del Mondo. Ormai, grazie anche ai molteplici record dello statunitense Samuel Watson, gli avversari da temere nella Speed non sono più solo gli atleti orientali. La nostra freccia d’oro Zurloni ha ribadito forte e chiaro che nella stagione 2025 sarà uno dei velocisti da battere, e non sarà affatto facile.

Ma poiché it’s not over till it’s over, la stagione 2024 propone una piccola propaggine, ad altissimo tasso di spettacolarità: sabato 19 e domenica 20 ottobre, nella Explanada Puente De Rey di Madrid, si assisterà infatti ad una incredibile sfida di velocità denominata Speed 4 Madrid.

È un evento sportivo che rappresenta il primo test mondiale in vista dell’introduzione di un nuovo format di gara, la “Speed ​​Four Lanes”, che sarà lanciata ufficialmente nei World Games del 2025 in Cina (a Chengdu).

Questo format presenta uno scontro diretto fra 4 sprinter che gareggiano in contemporanea, composto da qualificazioni, play-in e finali.

Nelle qualificazioni gli atleti salgono 4 alla volta su 4 corsie affiancate e vengono classificati in base ai tempi ottenuti. I migliori accedono direttamente alla finale, gli altri devono affrontarsi nei Play-in, che rappresentano la seconda fase di qualifica, dove gli atleti non qualificati in prima battuta hanno una seconda possibilità di qualificarsi.

I migliori delle due fasi accedono quindi alle finali: ogni tappa della finale è composta da quattro atleti che salgono contemporaneamente. I migliori due atleti procedono allo step successivo, fino alla finale. Nell’ultima gara dell’evento, la finale vera e propria, quattro atleti competono insieme per ottenere le medaglie.

Oltre a Zurloni parteciperanno a questa adrenalinica competizione Ludovico Fossali, Campione Europeo 2024; Gian Luca Zodda e Alessandro Boulos, veterani azzurri che hanno partecipato alle OQS per Parigi 2024; Luca Robbiati, bronzo ai Campionati Universitari di Koper; Giulia Randi, bronzo agli Europei di Villars e bronzo ai Campionati Universitari; Agnese Fiorio, (nella foto) Vicecampionessa Europea U20.

Ma ecco il programma di gara:

Sabato 19 ottobre

ore 11.00 qualifiche Speed 4,

ore 16.00 Play-in,

ore 19.00 finali Speed 4

Domenica 20 ottobre

ore 13.00 qualifiche Speed

ore 16.30 finali

Sarà l’ultima occasione internazionale per il 2024 di rivedere all’opera i nostri migliori sprinter e salutare l’annata agonistica con le giuste aspettative per una fiammante stagione 2025.