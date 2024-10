“Credo in questa squadra come ci credevo due anni fa quando abbiamo vinto il campionato o l’anno scorso quando abbiamo fatto un percorso strepitoso. Domani faremo una partita da Grifone”. Il tecnico del Genoa, Alberto Gilardino, non ha dubbi alla vigilia della sfida con il Bologna. Gara difficile e fondamentale allo stesso tempo per una squadra reduce da tre sconfitte consecutive