MotoGP – Gp Australia prove: Marc Marquez su tutti

MotoGP Gp Australia Prove – Pre-qualifiche avvincenti quelle della classe MotoGP a Phillip Island, teatro del Gran Premio d’Australia, 17esimo appuntamento della MotoGP 2024.

Marc Marquez (Ducati GP23 Gresini Racing), ha fatto registrare il miglir crono 1:27.770.

Alle spalle del #93 suo fratello Alex Marquez, soli 0.102s , terzo Marco Bezzecchi, Ducati VR46 Racing Team.

Sessione non facile per Jorge Martin e Francesco Bagnaia . Lo spagnolo è subito caduto alla curva 4 per non tamponare Quartararo, mentre il tre volte iridato ha cambiato più volte moto. Alla fine i due sono staccati dalla vetta rispettivamente di 0.197s e 0.243s.

Sesto tempo Maverick Vinales. Il #12 davanti alla KTM di Brad Binder, alle Ducati di Fabio di Giannantonio (VR46 Racing Team) e Franco Morbidelli (Pramac Racing) eAlex Rins, ultimo pilota a qualificarsi direttamente alla Q2.

Dovranno passare dalla Q1: Fabio Quartararo su Yamaha 11esimo, l’idolo di casa Jack Miller (KTM Factory), Pedro Acosta (KTM Team GASGAS Tech3), Johann Zarco (miglior pilota Honda con il 14esimo tempo e vincitore lo scorso anno in sella alla Ducati Pramac, ndr), Augusto Fernandez (KTM Team GASGAS Tech3), Enea Bastianini (Ducati Factory, molto sfortunato con le bandiere gialle, ndr), Joan Mir (Repsol Honda), Aleix Espargarò (Aprilia Factory), Luca Marini (Repsol Honda), Takaaki Nakagami (Honda LCR) e i due piloti Aprilia Trackhouse, Lorenzo Savadori e Raul Fernandez.