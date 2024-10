Monza : rientra Maldini. In ripresa Bririndelli e Dany Mota

Il Monza sarà impegnato nella trasferta contro il Verona. I biancorossi ancora alla ricerca della prima vittoria in questa stagione. Alla ripresa degli allenamenti , buone notizie per Alessandro Nesta, a Monzello sono rientrati Daniel Maldini e Alessandro Bianco, unici due biancorossi impegnati con le Nazionali durante la sosta. Il tecnico potrà fare affidamento su di loro e su Roberto Gagliardini e Patrick Ciurria, tornati ad allenarsi in gruppo dopo l’assenza nelle ultime gare, così come Samuele Vignato, recuperato per il posticipo. Scalpita per il rientro Samuele Birindelli, completamente a disposizione Dany Mota .