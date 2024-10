Toprak Razgatlioglu è campione del Mondo in Superbike: è il secondo titolo dopo quello del 2021.

Al turco bastava non perdere più di 9 punti da Bulega, che vince gara-1 dell’ultimo Round stagionale in Spagna, a Jerez. Il pilota della Bmw, però, chiude secondo e si rende irraggiungibile per il ducatista: sono 41 i punti di vantaggio quando ne restano a disposizione solo 37. Completa il podio di giornata Andrea Locatelli (Yamaha).